Отец Ферстаппена раскритиковал стратегию «Ред Булл» во время Гран-при Монако

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковал стратегию команды во время Гран-при Монако. Победителем гонки стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, а Ферстаппен занял третье место.
«Ред Булл» добился хорошего результата, но в то же время мы не извлекли максимум, чтобы помочь Максу в лидерстве. Его третье место случилось благодаря ошибке «Феррари» и Леклера. Лидеру сезона, Максу, стратегия не помогла. Это разочаровывает. Я считаю, что стратегия должна быть иной, она должна была помочь лидеру», — написал Йос в своей колонке на сайте сына.
Сам Макс после гонки заявил, что «Ред Булл» как команда может быть очень доволен результатами гонки. Также представитель Нидерландов поздравил Переса с победой и признался, что очень рад за него.
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