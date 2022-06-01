Норрис: если это был мегаобгон в исполнении Расселла, то они у него просто паршивые

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что оказался не впечатлён обгоном со стороны Джорджа Расселла из «Мерседеса» на Гран-при Монако. Расселл объехал Норриса после первого поворота. Незадолго до этого Ландо выехал из боксов.

«Мой обгон Ландо так и не показали, и это меня немного разочаровывает. Он выехал из боксов прямо передо мной и как бы подрезал меня, но мне удалось обогнать его на мокром участке трассы. Это было здорово. Мне удавалось доехать до финиша, хотя это было непросто на «медиуме», — говорил ранее Расселл.



«Если это был мегаобгон, то они у него просто паршивые! Я хочу сказать, что только-только выехал из боксов, а он был уже как целый круг на «сликах». Его шины уже разогрелись, а мои были холодные. Поэтому он и обогнал меня — всё довольно просто. На меня это совсем не произвело никакого впечатления», — приводит слова Норриса Autosport.