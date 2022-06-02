Зайдль: считаю, что Гран-при Монако нужен Формуле-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил надежду, что Гран-при Монако в будущем сохранит место в календаре Формулы-1.



«Гонка в Монако всегда была моей любимой. Мне нравятся история и традиции этого этапа. Мне нравится атмосфера в городе, прогулка утром из бухты в город и обратно вечером. Я был бы очень рад, если бы этап в Монако остался в календаре.



Но, как будет выглядеть наш календарь, решает Стефано Доменикали. Как вы знаете, есть огромный интерес к гонкам из разных площадок. Но Стефано понимает важность правильного сочетания новых мест и традиционных. Финансовые аспекты также играют важную роль, и здесь я также оставлю решение за Стефано.



Нужна ли Монако Формула-1? Сложно сказать. Нужен ли Формуле-1 Гран-при Монако? Как я считаю, да. Хотя более широкую картину, конечно, необходимо также учитывать», — приводит слова Зайдля GPFans.