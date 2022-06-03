Риккардо — об уходе из Ф-1: у меня есть незаконченное дело. Моя главная цель — титул

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о возможном завершении карьеры в Формуле-1.
«Чем чаще меня спрашивают о возможном уходе, тем чаще я думаю: «К чёрту всё это, я хочу гоняться дольше!» Я считаю, что могу быть конкурентоспособным ещё несколько сезонов. Но если я скажу, что проведу ещё пять лет, а на пятый сезон начну выигрывать кучу гонок и претендовать на титул, то точно не уйду в конце года.
Нет никакой необходимости побеждать в каждой гонке, чтобы говорить себе, что ты останешься на следующий год. Но если я начну выигрывать, то, думаю, я буду выступать дольше, хотя не знаю.
Моя главная цель — титул. Одна победа – это здорово, но недостаточно. У меня есть незаконченное дело. Пока я чувствую, что у меня есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом, я останусь. Я горжусь восемью победами, но этого недостаточно. Почему их всего восемь? Наверное, потому что я не был пилотом «Мерседеса» с 2014 по 2020 год.
Но я здесь не для статистики побед. Однако если говорить о титуле, то такая статистика мне точно интересна», — приводит слова Риккардо RacingNews365.
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