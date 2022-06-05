Пато О'Уорд: хотел бы выиграть «Инди-500» и титул в IndyCar до перехода в Формулу-1

Мексиканский гонщик команды «Эрроу Макларен» Пато О'Уорд, выступающий в IndyCar, признался, что хотел бы перейти в Формулу-1, но до этого момента выиграть «Инди-500» и чемпионат IndyCar.



«Формула-1 должна быть моей целью, ведь так? Я вырос на этих гонках, любовь к Ф-1 открыла для меня другие гоночные серии. Это вершина автоспорта и всегда ей будет. Именно из-за Формулы-1 я влюбился в гонки. И если у меня появится шанс, я должен им воспользоваться.



Но всё будет зависеть от моей суперлицензии, а также от того, появится ли место. Лучший способ попасть в Формулу-1 — «Макларен», но я бы хотел принести команде до перехода в Формулу-1 победы в «500 милях Индианаполиса» и в чемпионате IndyCar. Такова моя цель», — рассказал Пато О'Уорд в интервью Киму Иллману.