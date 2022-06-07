Гюнтер Штайнер: сейчас авто «Хааса» работает хорошо при любых обстоятельствах

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Азербайджана.
«Трудности заключаются в том, что приходится переезжать с одного континента на другой, а это долгое путешествие. Команда вынуждена очень усердно работать, чтобы всё проходило гладко. И если случаются повреждения болида, всё становится ещё сложнее. Поэтому мы надеемся, что в Баку никаких повреждений не будет.
Думаю, мы добились хорошего прогресса в Испании в плане настроек машины, и на данный момент она работает хорошо при любых обстоятельствах. Но всё-таки нам ещё нужно найти золотую середину именно в настройках. Поэтому действительно с нетерпением жду возможности снова участвовать в гонках в эти выходные», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
- 7 июня 2022
-
19:17
-
18:36
-
17:41
-
16:42
-
15:49
-
15:18
-
13:50
-
12:51
-
10:59
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41