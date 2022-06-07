Гюнтер Штайнер: сейчас авто «Хааса» работает хорошо при любых обстоятельствах

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Азербайджана.



«Трудности заключаются в том, что приходится переезжать с одного континента на другой, а это долгое путешествие. Команда вынуждена очень усердно работать, чтобы всё проходило гладко. И если случаются повреждения болида, всё становится ещё сложнее. Поэтому мы надеемся, что в Баку никаких повреждений не будет.

Думаю, мы добились хорошего прогресса в Испании в плане настроек машины, и на данный момент она работает хорошо при любых обстоятельствах. Но всё-таки нам ещё нужно найти золотую середину именно в настройках. Поэтому действительно с нетерпением жду возможности снова участвовать в гонках в эти выходные», — приводит слова Штайнера Racingnews365.