Расселл заявил, что Формула-1 обязана изменить нынешнее поколение болидов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что Формуле-1 придётся внести какие-то изменения в технический регламент, чтобы избавиться от дельфинирования болидов в скоростных поворотах.
«Это был сложный день. Очевидно, что мы были не так конкурентоспособны, как нам хотелось бы. Это непростая трасса для того, чтобы заставить шины заработать в правильном окне. Мы видели, как ряд других гонщиков ставили лучшие для себя времена в конце попыток, в то время как «Феррари» и «Ред Булл», похоже, способны сразу же «включить» шины. В настоящий момент они глобально быстрее нас, и мы делаем всё, чтобы их догнать. И даже если мы решим проблему с шинами, то это лишь 50 процентов проблемы. Оставшиеся 50 — просто скорость машины.
Сейчас болиды едут так близко к поверхности, что в скоростных поворотах машины полностью цепляют асфальт. Ситуация одинакова для всех, пилотировать в такой ситуации некомфортно. Не знаю, какое будущее ждёт нынешнюю эру машин, но не могу представить, чтобы мы выступали так следующие четыре года. Нужно это обсудить, ведь все мы в одной лодке», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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