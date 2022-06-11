Марко позабавила проблема с DRS у Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о нестабильной работе DRS на машине Макса Ферстаппена в первой тренировке Гран-при Азербайджана. На высоких скоростях заднее крыло Ферстаппена сильно колебалось и вибрировало, в то время как на машине Серхио Переса не наблюдалось такой проблемы.



«Это забавно. У нас два одинаковых задних крыла, но подобное произошло только с Ферстаппеном. Во второй тренировке мы решили эту проблему», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Magazin.



По итогам второй тренировки Макс Ферстаппен показал третий результат, уступив своему напарнику Серхио Пересу, ставшему вторым, и пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, установившему лучшее время второй сессии свободных заездов.