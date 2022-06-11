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Ферстаппен — о Гран-при Монако: для меня гонка была закончена уже в квалификации

Ферстаппен — о Гран-при Монако: для меня гонка была закончена уже в квалификации
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в Гран-при Монако.

«Для меня гонка была закончена уже в квалификации, когда я показал четвёртое время. Если в гонке ты — вторая машина, то просто подчиняешься приказам команды. Думаю, нам повезло попасть на подиум, учитывая позиции, с которых мы стартовали. Это нормально, потому что в Монако могут происходить сумасшедшие вещи. Впереди ещё много этапов, где можно будет наверстать упущенное, даже если не получилось хорошо выступить в квалификации», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.net.

В Монако Ферстаппен финишировал на третьем месте, опередив пилота «Феррари» Шарля Леклера. Выиграл гонку напарник Макса, мексиканец Серхио Перес.

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