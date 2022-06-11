Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель предложил альтернативный вариант возможному принятию лимита зарплат гонщиков Ф-1

Феттель предложил альтернативный вариант возможному принятию лимита зарплат гонщиков Ф-1
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями об ограничении зарплаты пилотов Формулы-1, разговоры о появлении которого ведутся в последнее время.

«Очевидно, что теперь у нас есть ограничение бюджета команд, которое подталкивает модель к получению прибыли для всех гоночных коллективов. Но вот какова моя позиция: эти ограничения должны быть такого плана, чтобы существовал определённый фиксированный доход. Всё, что выходит за рамки этого дохода, должно идти в определённый пул. Такая схема позволит вершить действительно великие дела и оказывать положительное влияние на спорт.

А вообще, конечно, это по-настоящему забавное совпадение, что впервые команды могут зарабатывать деньги на гонках в Формуле-1, а затем появляется идея об ограничении зарплат пилотов. Просто мысли вслух — но разве это не смешно?» — приводит слова Феттеля The Race.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:

Новость по теме
Льюис Хэмилтон: я не задержусь здесь надолго, но я думаю о молодом поколении
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022