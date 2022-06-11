Феттель предложил альтернативный вариант возможному принятию лимита зарплат гонщиков Ф-1

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями об ограничении зарплаты пилотов Формулы-1, разговоры о появлении которого ведутся в последнее время.
«Очевидно, что теперь у нас есть ограничение бюджета команд, которое подталкивает модель к получению прибыли для всех гоночных коллективов. Но вот какова моя позиция: эти ограничения должны быть такого плана, чтобы существовал определённый фиксированный доход. Всё, что выходит за рамки этого дохода, должно идти в определённый пул. Такая схема позволит вершить действительно великие дела и оказывать положительное влияние на спорт.
А вообще, конечно, это по-настоящему забавное совпадение, что впервые команды могут зарабатывать деньги на гонках в Формуле-1, а затем появляется идея об ограничении зарплат пилотов. Просто мысли вслух — но разве это не смешно?» — приводит слова Феттеля The Race.
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