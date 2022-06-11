Хорнер: на машине Переса возникла проблема с дозаправкой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана.



«Перед квалификацией я ждал, что борьба будет очень плотной и у «Феррари» будет преимущество на одном быстром круге. Но мы уже не раз демонстрировали, что по воскресеньям у нас быстрая и конкурентоспособная машина. На этой трассе можно обгонять. Надеюсь, что завтра мы сможем доставить неприятности соперникам. Здесь есть длинная прямая, на которой DRS даёт достаточно большой эффект. Конечно, нужно быть близко во втором секторе, чтобы успешно использовать эту прямую, так что важно хорошо провести старт.



Оба наших пилота выступили отлично. Серхио обрёл уверенность в Монако, а в Баку он всегда выступал блестяще. Он проехал хороший круг даже без слипстрима. У нас возникла небольшая проблема с дозаправкой, просто ошибка с числами. Жаль, что Чеко не смог получить слипстрим, но его круг вышел идеальным. Со слипстримом он был бы близок к Шарлю, хотя вряд ли нам бы хватило темпа, чтобы опередить его», — приводит слова Хорнера Sky Sports.