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Ферстаппен пожаловался на проблемы с балансом машины

Ферстаппен пожаловался на проблемы с балансом машины
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он показал третий результат.

«Каждый раз на уличной трассе приходится рисковать и пилотировать на пределе, однако для этого нужно быть довольным балансом машины. У меня сегодня этого не было. Здесь было сложно найти правильный баланс в настройках, из-за чего нам не хватило постоянства в подходе к прохождению круга. Впереди ещё немало работы.

Говоря о завтрашнем дне, стоит отметить, что здесь короткий рывок к первому повороту, но гонка длинная, так что посмотрим, что мы сможем сделать. «Феррари» проехала несколько очень хороших кругов, похоже, что у них очень хороший темп, так что будем надеяться, что мы сможем оказать на них давление. Прошлые гонки в Баку показали, что многое может случиться, нам просто нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, чтобы завтра хорошо провести гонку», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.

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