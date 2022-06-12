Сайнс сошёл с дистанции Гран-при Азербайджана из-за поломки машины

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сошёл с дистанции Гран-при Азербайджана. Из-за механической поломки испанец был вынужден остановить машину в зоне безопасности.

По словам испанского гонщика в общении с командой, причиной схода стала поломка тормозной системы brake by wire. Сход с трассы в Баку стал для Сайнса уже третьим в текущем сезоне Формулы-1.

После семи первых этапов Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона в личном зачёте пилотов лидирует голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На втором месте располагается Шарль Леклер (Монако) из команды «Скудерия Феррари». Третьим идёт мексиканский пилот Серхио Перес из «Ред Булл». Испанец Карлос Сайнс занимает в общем зачёте пятую строчку.