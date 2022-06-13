Издание Bild объяснило, что значила футболка Феттеля с надписью на русском языке в Баку

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время Гран-при Азербайджана использовал необычную футболку. Немец передвигался в паддоке в белой футболке с надписью на русском «Друзья. Мир», на которой также нарисовано рукопожатие. Кроме того, на запястье немца была повязка в цветах украинского флага.

Фото: Bild

Немецкое издание Bild сообщило, что Феттель хотел показать поддержку россиянам. Спортсмен, вероятно, хотел показать, что россияне являются не врагами европейцев, а друзьями, несмотря на политическую ситуацию.



Феттель известен своими политическими и экологическими взглядами. Он неоднократно привлекал внимание к серьёзным мировым проблемам.

Феттель показал шестой результат на Гран-при Азербайджана в Баку.