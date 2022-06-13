Ферстаппен призвал организаторов Гран-при Азербайджана перестелить асфальт на трассе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем Гран-при Азербайджана, поделился мнением о трассе. Представитель Нидерландов заявил, что организаторам перед следующей гонкой стоит перестелить асфальт.



«Трасса хорошая, на ней получаешь удовольствие от езды. Но, как мне кажется, на асфальте появляется всё больше бугров. Их сильнее чувствуешь особенно сейчас, когда изменились сами болиды.



Основная прямая очень бугристая. Нужно бы её выровнять. Будет здорово, если перед следующим Гран-при асфальт перестелют.



Но в целом, я считаю, что это особенная трасса. Второй сектор рядом с замком, это уникальный отрезок», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Второе место занял напарник Ферстаппена Серхио Перес. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».