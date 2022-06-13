Сироткин рассказал, как относится к Пересу, специально врезавшемуся в него в 2018 году

Бывший российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин прокомментировал выступление пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Азербайджана, прошедшем на минувших выходных в Баку. Напомним, Перес стал вторым по итогам гонки, уступив одноклубнику Максу Ферстаппену.

«Реально рад за него. Да, многие почему-то думают, что я его после Сингапура 2018 года (на Гран-при Сингапура в 2018 году Перес совершил столкновение с Сироткиным. – Прим. «Чемпионата») не люблю, это не так. Мы несколько раз с ним с тех пор общались, всё уладили, поэтому вопросов никаких нет.

Я просто рад, что он смог, первый, кто сел в такую же машину, как у Ферстаппена, дать ему какой-то отпор. Самое главное, не так, что Макс провалился, а Перес выше головы прыгнул и чуть-чуть опередил. Нет, это не так. Это всё-таки закономерность. Он и в практиках, и в квалификации быстрее. И это, на самом деле, круто, я за него рад», – сказал Сироткин в социальных сетях.