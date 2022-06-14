Уэббер прокомментировал инцидент между Алонсо и Албоном
Поделиться
Бывший пилот «Ред Булла» Марк Уэббер высказался об инциденте между Фернандо Алонсо и Алексом Албоном во время квалификации Гран-при Азербайджана.
«Я не знаю, что пытался сделать Алонсо, но в конечном итоге ему это сошло с рук. Албон обычно очень спокоен и было необычно видеть такую его реакцию. Судя по всему, он был очень разочарован тем, что происходит, потому что я никогда не слышал от него ничего подобного. Фернандо может иногда делать что-то непредсказуемое. Это пилот мирового класса и иногда он любит вмешаться в ход гонки», — приводит слова Уэббера PlanetF1.
После квалификации Гран-при Азербайджана пилот «Уильямса» Алекс Албон призвал наказать Фернандо Алонсо за то, что тот намеренно замедлялся, находясь на круге.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
11:09
-
00:53
-
00:14
- 13 июня 2022
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
22:51
-
21:51
-
21:50
-
21:03
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
18:54
-
18:51
-
17:33
-
17:24
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:51
-
15:36
-
14:58
-
13:40
-
13:23
-
12:54
-
12:44
-
11:18
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
00:25
- 12 июня 2022
-
23:39
-
22:53
-
22:50
Партнерский контент