Уэббер прокомментировал инцидент между Алонсо и Албоном

Бывший пилот «Ред Булла» Марк Уэббер высказался об инциденте между Фернандо Алонсо и Алексом Албоном во время квалификации Гран-при Азербайджана.



«Я не знаю, что пытался сделать Алонсо, но в конечном итоге ему это сошло с рук. Албон обычно очень спокоен и было необычно видеть такую его реакцию. Судя по всему, он был очень разочарован тем, что происходит, потому что я никогда не слышал от него ничего подобного. Фернандо может иногда делать что-то непредсказуемое. Это пилот мирового класса и иногда он любит вмешаться в ход гонки», — приводит слова Уэббера PlanetF1.



После квалификации Гран-при Азербайджана пилот «Уильямса» Алекс Албон призвал наказать Фернандо Алонсо за то, что тот намеренно замедлялся, находясь на круге.