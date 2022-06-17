Перес: решение ФИА вмешаться и успокоить ситуацию считаю полностью правильным

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на введение новой директивы ФИА, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования. Ранее на последствия от чрезмерного подпрыгивания автомобилей жаловались многие гонщики.



«Я думаю, что каждая команда стремится достичь наилучших показателей по прижимной силе. Все стараются сделать так, чтобы машина максимально прижималась к покрытию. Но, конечно, безусловно, есть предел для того, как сильно опускать болид.



Мы все хотим максимально занизить свои болиды, это естественно. Но сейчас достижение предельных показателей не всегда идёт на пользу здоровью пилотов. И несколько гонщиков уже высказывались по этому вопросу ещё на прошлой неделе. Решение ФИА вмешаться и успокоить ситуацию считаю полностью правильным», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.