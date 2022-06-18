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Хэмилтон: с этой машиной не работает ничего из того, что мы с ней делаем

Хэмилтон: с этой машиной не работает ничего из того, что мы с ней делаем
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 13-й результат во второй пятничной практике Гран-при Канады Формулы-1.

«Похоже, с этой машиной не работает ничего из того, что мы с ней делаем. У меня с Джорджем были сильно различающиеся настройки во второй практике — просто посмотреть, какие работают, а какие — нет. В моём случае была катастрофа: машина словно становится хуже. Чем больше мы с ней работаем, тем менее сбалансированной она становится.

Мы продолжим работать, ситуация такая, какая есть. В этом году, думаю, машина все равно уже такая, так что мы будем стараться её исправить и работать над более удачной на следующий год. Я надеюсь, что мы попробуем внести какие-то изменения за ночь, но это фундаментальные основы болида. Так что будет сложно», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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