Квалификация Гран-при Канады прервана красным флагом после аварии Переса

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию во втором сегменте квалификации Гран-при Канады Формулы-1, которая проходит в Монреале на автодроме Жиля Вильнёва.
Перес врезался в барьер и не смог продолжить движение. Когда стало понятно, что болид мексиканца застрял в отбойнике, был вывешен красный флаг.
Ранее гонщик «Уильямса» Александер Албон также вылетел с трассы и врезался в отбойник, но, в отличие от Переса, сумел сдать назад и продолжить движение.
Отметим, что квалификация Гран-при Канады проходит под дождём.
Тяжёлые погодные условия повлияли на результаты гонщиков в третьей свободной практике. Так, лучшее время по её итогам показал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Лидер личного зачёта среди пилотов Формулы-1, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продемонстрировал только девятый результат.
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