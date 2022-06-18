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Квалификация Гран-при Канады прервана красным флагом после аварии Переса

Квалификация Гран-при Канады прервана красным флагом после аварии Переса
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию во втором сегменте квалификации Гран-при Канады Формулы-1, которая проходит в Монреале на автодроме Жиля Вильнёва.

Перес врезался в барьер и не смог продолжить движение. Когда стало понятно, что болид мексиканца застрял в отбойнике, был вывешен красный флаг.

Ранее гонщик «Уильямса» Александер Албон также вылетел с трассы и врезался в отбойник, но, в отличие от Переса, сумел сдать назад и продолжить движение.

Отметим, что квалификация Гран-при Канады проходит под дождём.

Тяжёлые погодные условия повлияли на результаты гонщиков в третьей свободной практике. Так, лучшее время по её итогам показал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Лидер личного зачёта среди пилотов Формулы-1, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продемонстрировал только девятый результат.

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