Хорнер — о выступлении «Мерседеса» на ГП Канады: странно, что Вольф хочет изменения правил

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении «Мерседеса» на прошедшем Гран-при Канады, не обойдя вниманием и босса команды Тото Вольфа, активно выступающего за новую директиву ФИА о дельфинировании.



Напомним, в гонке ГП Канады Льюис Хэмилтон поднялся на третью ступень пьедестала почёта, а Джордж Расселл финишировал четвёртым.



«Тото проводит кампанию за изменение регламента, что довольно иронично, потому что его машина была быстрой и не подпрыгивала. Думаю, что ему попросту указали на то, что, возможно, его проблема внутри команды, а не у всех», – приводит слова Хорнера издание ESPN.



Ранее в интервью Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Канады.

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