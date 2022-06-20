Латифи: не чувствую себя конкурентным, даже когда другие не выкладываются на сто процентов

Пилот команды «Уильямс», канадец Николас Латифи признался, что недоволен своим выступлением на домашнем Гран-при, прошедшем на минувших выходных в Монреале. Напомним, Латифи стал 16-м по итогам гонки, а его одноклубник британец Алекс Албон финишировал 13-м.
«С самого начала нам не хватало скорости, будь то пустой бак, полный, новые шины или изношенные. Я хочу сказать, что мы попросту слишком далеко.
Мы должны воспользоваться двухнедельным перерывом, чтобы попытаться понять, что можем сделать. И, как по мне, это должно быть что-то фундаментальное. Потому что сейчас на трассе нет ситуации, при которой я чувствовал бы себя конкурентным. Даже когда другие пилоты не выкладываются на сто процентов. Так что мы попытаемся начать сначала в Сильверстоуне», – приводит слова гонщика издание RaceFans.
- 20 июня 2022
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