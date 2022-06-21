Источник: Формула-1 может отказаться от легендарной гонки в Спа

Легендарная гонка Формулы-1 в Спа-Франкоршам может исчезнуть из календаря чемпионата на 2023 год. Об этом сообщает издание Sports Mole.
В минувший уикенд в Монреале боссы команд услышали от генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали новость о том, что расписание может ещё больше увеличиться — до рекордных 24 гонок в следующем году. Однако 16 из этих 24 гонок будут отведены под Гран-при за пределами Европы, поскольку чемпионат осваивает новые рынки в США и даже в Африке.
Знаменитое место проведения Гран-при Бельгии в Спа может остаться без места, так как промоутерам ещё предстоит заключить новое соглашение с Формулой-1.
«Всё очень просто. Нет денег — нет игры. Если у них есть деньги, мы идём туда. Если у нас нет денег, мы туда не едем», — сказал босс «Альфа Таури» Франц Тост.
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