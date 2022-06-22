RMC Sport: грузовик техпомощи на «Дакаре» был взорван умышленно

Взрыв грузовика техпомощи итальянского гонщика Камелии Липароти из команды X-Raid Yamaha на ралли-марафоне «Дакар» был спровоцирован, сообщает издание RMC Sport.

Напомним, взрыв произошёл в ночь с 31 декабря на 1 января на выезде из Джедды (Саудовская Аравия), за день до начала гонки. В результате инцидента пострадал французский пилот Филипп Бутрон, ему потребовалась операция.

«Полиция обнаружила в салоне металлические шарики и предметы, наведшие на подозрение о наличии взрывного устройства. Таким образом, исключается случайное происхождение взрыва», – приводит издание слова источника.

Ралли-марафон «Дакар» – 2022 прошёл с 1 по 14 января. Российские экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места в зачёте грузовиков. Победителем стал экипаж Дмитрия Сотникова.