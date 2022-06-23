«Мерседес» получит дополнительные часы на аэродинамические испытания

«Мерседес» и «Уильямс» получат дополнительные часы работы в аэродинамической трубе перед этапом в Сильверстоуне, сообщает The Race.
Согласно спортивному регламенту Формулы-1, команды ограничены в использовании аэродинамических труб для проведения испытаний. Количество тестовых часов изменяется в зависимости от позиции команды в Кубке конструкторов.
Соответственно, если команда теряет позиции в общем зачёте, то получает больше времени на аэродинамические испытания. «Мерседес» потерял две позиции по сравнению с прошлым сезоном и сейчас находится на третьем месте в Кубке конструкторов. Это позволит немецкой команде работать в аэродинамической трубе 80% времени, то есть 40 часов вместо 28.
В то же время лидирующие «Ред Булл» и «Феррари» получают 70% и 75% времени. Больше всех получает «Уильямс», который идёт на последнем месте в Кубке конструкторов. У британской команды 115%.
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