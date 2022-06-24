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«Всё направлено на помощь одной команде». Хорнер подверг ФИА критике из-за новой директивы

«Всё направлено на помощь одной команде». Хорнер подверг ФИА критике из-за новой директивы
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал недовольство новой директивой, выпущенной Международной автомобильной федерацией (ФИА). Помимо прочего, федерация для борьбы с эффектом дельфинирования предоставила командам возможность укрепить днища своих автомобилей дополнительной стяжкой. При этом в распоряжении «Мерседеса» экстрастяжка появилась очень быстро, уже на пятничных тренировках Гран-при Канады, что вызвало у соперников вопросы.

«Что было особенно разочаровывающим, так это вторая стяжка. Такие вопросы должны обсуждаться на техническом форуме, а то получается, что всё это было направлено на помощь одной команде», — приводит слова Хорнера Formula1News.co.uk со ссылкой на The Telegraph.

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