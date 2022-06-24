Инженер «Мерседеса» сделал откровенное предупреждение о борьбе с «Ред Булл» и «Феррари»
Поделиться
Один из инженеров «Мерседеса» высказал мнение, что никакие настройки авто уже не помогут команде в нынешнем сезоне опередить её главных конкурентов: гоночные коллективы «Ред Булл» и «Феррари».
«Наша производительность на данный момент зависит только от настроек. Но никакие настройки в мире не сделают из этой машины «Ред Булл» или «Феррари», — приводит слова инженера издание Auto Motor Und Sport.
Напомним, после девяти Гран-при «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 188 очков. На втором месте «Феррари» — 228 баллов. «Ред Булл» возглавляет рейтинг с 304 очками. Ранее стало известно, что к Гран-при Великобритании «Мерседес» намерен подготовить пакет обновлений.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
Комментарии
- 24 июня 2022
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
15:24
-
14:11
-
13:54
-
12:48
-
12:29
-
11:38
-
11:12
-
11:07
-
09:59
-
09:43
-
00:59
- 23 июня 2022
-
23:50
-
22:54
-
21:55
-
20:57
-
19:49
-
18:37
-
17:28
-
16:50
-
15:48
-
14:37
-
13:56
-
13:20
-
12:40
-
12:14
-
12:12
-
11:39
-
11:28
-
10:54
-
10:38
-
09:33
-
09:11
Партнерский контент