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Инженер «Мерседеса» сделал откровенное предупреждение о борьбе с «Ред Булл» и «Феррари»

Инженер «Мерседеса» сделал откровенное предупреждение о борьбе с «Ред Булл» и «Феррари»
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Один из инженеров «Мерседеса» высказал мнение, что никакие настройки авто уже не помогут команде в нынешнем сезоне опередить её главных конкурентов: гоночные коллективы «Ред Булл» и «Феррари».

«Наша производительность на данный момент зависит только от настроек. Но никакие настройки в мире не сделают из этой машины «Ред Булл» или «Феррари», — приводит слова инженера издание Auto Motor Und Sport.

Напомним, после девяти Гран-при «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 188 очков. На втором месте «Феррари» — 228 баллов. «Ред Булл» возглавляет рейтинг с 304 очками. Ранее стало известно, что к Гран-при Великобритании «Мерседес» намерен подготовить пакет обновлений.

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