Расселл оптимистично настроен на Гран-при Великобритании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что команда подойдёт в хорошей форме к этапу Формулы-1 в Сильверстоуне.



«Трасса в Сильверстоуне нам хорошо подходит, я достаточно оптимистично настроен по поводу Гран-при Великобритании и считаю, что мы там будем конкурентоспособны, но нельзя ничего гарантировать. На каждой трассе в этом сезоне нас словно бросало в неизвестность, потому что мы решали одну проблему, а затем появлялась другая. Решили проблему с дельфинированием, но начали жёстко биться о землю. Пока очень сложно угадать», — цитирует Расселла F1i.



Джордж Расселл — единственный пилот в нынешнем сезоне, который попал в топ-5 во всех гонках без исключения. На данный момент гонщик «Мерседеса» располагается на четвёртом месте в общем зачёте.

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