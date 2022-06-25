Вольф: Хэмилтон несколько раз мог бы быть на подиуме, но сейфти-кары работали против него

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о взаимодействии пилотов Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла внутри команды, а также высказал мнение, что Хэмилтон мог бы уже несколько раз оказаться на подиуме в этом сезоне Формулы-1, если бы не сейфти-кары.
«Могу сказать, что внутри команды Льюис всегда очень позитивно настроен. То, как он работает вместе с Расселлом, действительно поражает. На брифингах они продолжают задавать друг другу вопросы. Я считал, что всё должно быть по-другому, когда ведёшь борьбу на самой вершине. Но нет, и эти двое действительно здорово помогли команде прогрессировать.
В этом сезоне Хэмилтону часто не везло. Он мог бы несколько раз подняться на подиум, если бы машины безопасности не работали против него», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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