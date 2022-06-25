Тото Вольф: пока рано говорить о контракте Хэмилтона на сезон-2024

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пока слишком рано говорить о том, останется ли Льюис Хэмилтон в команде в сзеоне-2024.



«Разве пришло время говорить о контрактах на сезон-2024? В июне 2022 года? У нас с Льюисом всё хорошо, мы не сомневаемся, что проведём вместе этот и следующий сезоны. Но сейчас слишком рано говорить о 2024-м. Однако я не мог бы желать лучшей пары гонщиков.



Внутри команды Хэмилтон настроен очень позитивно. Пилоты прекрасно работают на брифингах, задают друг другу вопросы. Кажется, всё должно быть иначе, когда ты сражаешься на самой вершине. Но они очень сильно помогают прогрессу команды, и я рад за Льюиса и его третье место в Канаде, потому что в этом сезоне ему сильно не везло, он мог несколько раз оказаться на подиуме, если бы не неудачные выезды машины безопасности», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт Формулы-1.