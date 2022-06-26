Хилл: Ферстаппена считали злодеем после Абу-Даби, но Хэмилтон такой же

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл комплиментарно высказался о гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Я не понимаю, когда говорят, что Макс – это тот, кому нужна любовь фанатов. Он к этому не стремится. Он просто делает свою работу. Если кто-то его обожает, то его это устраивает, однако Максу это вовсе не нужно.
Мне кажется, что британские болельщики любят Формулу-1. Они любят автоспорт и ценят любого, кто выкладывается на 100 процентов, показывая чертовски хорошее зрелище. Когда несколько лет назад «Феррари» выиграла в Сильверстоуне, руководитель команды Маурицио Арривабене был благодарен за оказанный приём и удивлён им. Объяснялось это тем, что если кто-то выигрывает в Италии и этот кто-то – не «Феррари», то на тёплый приём рассчитывать не стоит. А британцы любят этот спорт. Да, Макса считали злодеем после Абу-Даби. Но в конце концов он просто делал то, для чего создан, и Льюис такой же», — приводит слова Хилла Mirror.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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