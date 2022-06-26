Тото Вольф остроумно ответил на вопрос, когда Джордж Расселл выиграет первый Гран-при

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах команды в текущем сезоне и планах на следующий.

«Дело в том, что мы слишком отстали. Однако в следующем году правила сохранятся, а это означает, что каждое изменение, которое мы привносим сегодня, важно и для будущего. Нам определённо нужно лучше показывать себя на старте сезона», – приводит слова функционера издание OE24.

Также Вольф ответил на вопрос, когда новичок команды британец Джордж Расселл выиграет первый Гран-при.

«Когда мы дадим ему такую машину, на которой он сможет победить».

Ранее в интервью Вольф обвинил руководителей команд в давлении на своих пилотов, чтобы умолчать о проблеме дельфинирования, и назвал их поведение безответственным.