Тото Вольф остроумно ответил на вопрос, когда Джордж Расселл выиграет первый Гран-при
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах команды в текущем сезоне и планах на следующий.
«Дело в том, что мы слишком отстали. Однако в следующем году правила сохранятся, а это означает, что каждое изменение, которое мы привносим сегодня, важно и для будущего. Нам определённо нужно лучше показывать себя на старте сезона», – приводит слова функционера издание OE24.
Также Вольф ответил на вопрос, когда новичок команды британец Джордж Расселл выиграет первый Гран-при.
«Когда мы дадим ему такую машину, на которой он сможет победить».
Ранее в интервью Вольф обвинил руководителей команд в давлении на своих пилотов, чтобы умолчать о проблеме дельфинирования, и назвал их поведение безответственным.
Новость по темеВольф: боссы влияют на пилотов, чтобы те не признавались, что дельфинирование — проблема
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