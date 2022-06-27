Хорнер: Ферстаппен стал намного хладнокровнее

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил прогресс пилота австрийской команды Макса Ферстаппена по сравнению с прошлым сезоном.



«В прошлом году Макс проделал огромную работу. Можно вспомнить несколько гонок, где он находился под серьёзным давлением. Я бы выделил гонку в Остине. В этом году соперники достаточно близко, как мы уже видели в восьми или девяти этапах.



Макс опирается на свой прошлогодний опыт и мы можем заметить, что выиграв чемпионат мира в прошлом сезоне, он стал намного хладнокровнее и более зрело ведёт себя за рулём», — цитирует Хорнера racingnews365.



В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен после девяти этапов Гран-при лидирует в общем зачёте пилотов с отрывом в 46 очков от ближайшего преследователя.

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