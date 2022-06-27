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AMuS: Формула-1 близка к компромиссу с командами по вопросу потолка расходов

AMuS: Формула-1 близка к компромиссу с командами по вопросу потолка расходов
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Руководство Формулы-1 рассматривает вариант повышение потолка расходов путём выплаты дополнительных $ 3-4 млн каждой команде.

Ранее представители команд, в частности Кристиан Хорнер, поднимали вопрос о слишком низком потолке расходов, в которой практически невозможно уложиться.

Как сообщает Auto Motor und Sport, ФИА совместно с «Либерти Медиа», которая владеет Формулой-1, выплатит всем командам либо по $ 3 млн, либо 3% от потолка расходов — $ 4,2 млн. Полученные средства команды смогут расходовать без ограничений. Ожидается, что эти деньги будут вычтены из призовых по итогам сезона. Такой вариант устраивает в первую очередь команды из средней группы.

Данное предложение пока не утверждено главой Формулы-1 Стефано Доменикали.

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