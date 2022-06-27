Зак Браун: надеюсь, что перспективы проекта Андретти в Формуле-1 не мертвы

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил надежду, что Майкл Андретти не откажется от идеи выставить свою команду Формулы-1, учитывая сопротивление со стороны руководства чемпионата.



«Надеюсь, что перспективы проекта Андретти в Формуле-1 не мертвы. Надеюсь на это. Но, как я вижу, он встретил серьёзное сопротивление.



Стартовый взнос для новых команд? Я бы не хотел высказываться о том, какую сумму я считаю верной. Но стоит сказать, что ценность франшизы Формулы-1 выросла с момента подписания последнего Договора согласия в 2020 году. В конце концов, именно Формула-1 должна решать, но сколько бы ни стоило участие команды Формулы-1 три года назад, сейчас сумма точно намного выше», — приводит слова Зака Брауна F1i.