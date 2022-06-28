В «Ред Булл» расторгли контракт с Юри Випсом после его оскорбления на расовой почве

Австрийская команда «Ред Булл» приняла решение расторгнуть контракт с эстонским гонщиком молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсом.



«После расследования онлайн-инцидента с участием Юри Випса «Ред Булл» расторгла контракт с Юри в качестве тестового и резервного пилота. Команда не одобряет какие бы то ни было формы проявления расизма», — говорится в заявлении гоночного коллектива.

Изначально в «Ред Булл» отстранили Випса от всех командных обязанностей. Поводом для этого шага стало слово «негр», которое произнёс Випс во время стрима с Лиамом Лоусоном.

Эстонский гонщик присоединился к юниорской программе «Ред Булл» в 2018 году. Годом ранее он стал чемпионом Формулы-4.

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