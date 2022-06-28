Рафаэль Варан обратился к Хэмилтону после расистского оскорбления со стороны Пике
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан отправил сообщение со словами поддержки британскому пилоту команды Формулы-1 «Мерседес» Льюису Хэмилтону после того, как бывший бразильский гонщик Нельсон Пике употребил в его адрес оскорбительное высказывание на расовой почве. Не так давно внимание общественности привлекло видео от ноября прошлого года, на котором Нельсон назвал Льюиса «негиньо».
«Расизму нет места ни в спорте, ни в жизни. Льюис, продолжай, как и раньше, сиять. Я вместе с тобой», — написал Варан в своих социальных сетях.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
Ранее за Хэмилтона заступился знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо.
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