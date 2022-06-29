Хилл — о возможном наказании Пике после оскорбления Хэмилтона: в паддоке ему не будут рады

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл заявил, что высказывание трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике в адрес пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона переходит границы допустимого. Ранее Пике назвал Хэмилтона «негиньо».



«Я не думаю, что ему будут очень рады, если он появится в паддоке. Это уже за гранью. Даже если принять во внимание, что недоразумение было вызвано языковой разницей, конечно, возникшая ситуация требует извинений. И я даже не уверен, какого рода извинений было бы достаточно», — приводит слова Хилла Daily Express.

Ранее Хэмилтона поддержали многие гонщики и команды Формулы-1. Со словами поддержки выступали и спортсмены, представляющие другие виды спорта.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: