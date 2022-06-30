Ферстаппен объяснил, почему запрет Пике появляться в паддоке Формулы-1 — ошибка

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал неофициальные сведения, что после расистского скандала трёхкратному чемпиону Формулы-1 Нельсону Пике запретят доступ в паддок.



«Думаю, что лучше начать обсуждение вместо запрета, потому что если ты банишь людей, то на самом деле никак не помогаешь ситуации. Обсуждение очень важно, потому что если ты просто что-то запрещаешь, то это не помогает тому, что ты проводишь в жизнь, не так ли? Ты же пытаешься обучить людей. В таком случае лучше поговорить.



Такие вещи можно очень легко решить. Если ты оказался с кем-то в схватке, кого-то оскорбил, но потом хорошо с ним пообщался и извинился, это то же самое. Конечно, это неприятно для того, кого ты расстроил, но вещи можно легко забыть, если ты извлекаешь выводы из ошибок. Я не думаю, что нужно запрещать доступ в паддок. Особенно если речь идёт о трёхкратном чемпионе мира», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.