Ферстаппен объяснил, почему запрет Пике появляться в паддоке Формулы-1 — ошибка

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал неофициальные сведения, что после расистского скандала трёхкратному чемпиону Формулы-1 Нельсону Пике запретят доступ в паддок.
«Думаю, что лучше начать обсуждение вместо запрета, потому что если ты банишь людей, то на самом деле никак не помогаешь ситуации. Обсуждение очень важно, потому что если ты просто что-то запрещаешь, то это не помогает тому, что ты проводишь в жизнь, не так ли? Ты же пытаешься обучить людей. В таком случае лучше поговорить.
Такие вещи можно очень легко решить. Если ты оказался с кем-то в схватке, кого-то оскорбил, но потом хорошо с ним пообщался и извинился, это то же самое. Конечно, это неприятно для того, кого ты расстроил, но вещи можно легко забыть, если ты извлекаешь выводы из ошибок. Я не думаю, что нужно запрещать доступ в паддок. Особенно если речь идёт о трёхкратном чемпионе мира», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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