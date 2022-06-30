Blick: «Альфа Ромео» определилась с фаворитом в борьбе за место второго пилота на 2023 год

Воспитанник молодёжной программы «Альфа Ромео» («Заубера») Тео Пуршер вряд ли получит место в Формуле-1 на 2023 год, сообщает авторитетное швейцарское издание Blick. По его данным, несмотря на достаточно успешные выступления Пуршера в Формуле-2, где он сейчас занимает второе место в личном зачёте, Тео вряд ли завоюет место основного пилота в «Альфа Ромео».
Нынешний дуэт боевых гонщиков команды составляют Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, причём с финном заключен долгосрочный контракт. Что касается Чжоу, то китайский новичок Формулы-1 допускает достаточно мало ошибок и при этом демонстрирует достойный темп. По информации Blick, в такой ситуации руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр планирует продлить контракт с Чжоу ещё на сезон, что оставит Пуршера без места в Формуле-1.
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