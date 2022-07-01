Сайнс считает, что ГП Великобритании — его шанс показать адаптацию к болиду «Феррари»
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.
«Я думаю, что в Сильверстоуне будут определённые проблемы, потому что трасса похожа на ту, что была в Барселоне, а там у меня часто возникают сложности. Поэтому Гран-при Великобритании станет хорошей возможностью показать свой прогресс и то, насколько хорошо я адаптировался к этой машине. После Монако я определённо стал лучше себя чувствовать.
Я хочу победы больше, чем кто-либо ещё в паддоке, и знаю, что многие люди хотят, чтобы я победил. В те моменты, когда я был близок к тому, чтобы выиграть, я действительно делал всё, что мог. Думаю, просто нужно набраться терпения и перестать гнаться за этим, тогда всё придёт само», — цитирует Сайнса Motorsport.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
15:39
-
14:52
-
14:34
-
13:47
-
13:20
-
12:59
-
12:55
-
12:41
-
12:07
-
12:02
-
11:57
-
11:36
-
11:06
-
09:50
-
09:43
-
00:47
- 30 июня 2022
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:45
-
22:39
-
21:54
-
20:54
-
20:41
-
19:47
-
18:43
-
17:33
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:45
Партнерский контент