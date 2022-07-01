Сайнс считает, что ГП Великобритании — его шанс показать адаптацию к болиду «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.



«Я думаю, что в Сильверстоуне будут определённые проблемы, потому что трасса похожа на ту, что была в Барселоне, а там у меня часто возникают сложности. Поэтому Гран-при Великобритании станет хорошей возможностью показать свой прогресс и то, насколько хорошо я адаптировался к этой машине. После Монако я определённо стал лучше себя чувствовать.



Я хочу победы больше, чем кто-либо ещё в паддоке, и знаю, что многие люди хотят, чтобы я победил. В те моменты, когда я был близок к тому, чтобы выиграть, я действительно делал всё, что мог. Думаю, просто нужно набраться терпения и перестать гнаться за этим, тогда всё придёт само», — цитирует Сайнса Motorsport.

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