Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс считает, что ГП Великобритании — его шанс показать адаптацию к болиду «Феррари»

Сайнс считает, что ГП Великобритании — его шанс показать адаптацию к болиду «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.

«Я думаю, что в Сильверстоуне будут определённые проблемы, потому что трасса похожа на ту, что была в Барселоне, а там у меня часто возникают сложности. Поэтому Гран-при Великобритании станет хорошей возможностью показать свой прогресс и то, насколько хорошо я адаптировался к этой машине. После Монако я определённо стал лучше себя чувствовать.

Я хочу победы больше, чем кто-либо ещё в паддоке, и знаю, что многие люди хотят, чтобы я победил. В те моменты, когда я был близок к тому, чтобы выиграть, я действительно делал всё, что мог. Думаю, просто нужно набраться терпения и перестать гнаться за этим, тогда всё придёт само», — цитирует Сайнса Motorsport.

Новость по теме
Сайнс: теперь я могу атаковать на трассе, не боясь разбить машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022