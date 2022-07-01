Шарль Леклер — о победе в Формуле-1: верю в это так же сильно, как и пять гонок назад

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о дальнейшей борьбе в чемпионате.
«Очевидно, что мы находимся не в лучшем положении, учитывая, как прошли последние несколько гонок. Но мы, как и раньше, работаем на пределе возможностей. В конце концов, это то, что нам нужно делать, если мы хотим выиграть этот чемпионат.
Я почти уверен, что команда будет выкладываться на 100%, я, со своей стороны, буду выкладываться на 100%. Сейчас мы все чрезвычайно мотивированы, чтобы провести более чистые гонки, войти в ритм и вернуть очки, которые были потеряны нами в последних трёх гонках.
В целом, это было тяжёлое время для команды. Но я думаю, что мы выбрали верный подход с начала сезона, и его не нужно менять. Конечно, у нас возникали некоторые проблемы с надёжностью, и эти проблемы нужно устранить как можно быстрее. Но я полностью доверяю команде. Уверен, мы справимся.
Лидерство в чемпионате? После последних четырёх-пяти гонок стало намного сложнее, но это не значит, что это невозможно. Я всё ещё верю в это так же сильно, как и пять гонок назад. Будет сложнее, но всё возможно», — приводит слова Леклера F1i.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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