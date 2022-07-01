Хорнер — о расистских высказываниях Пике: мы выгнали Випса, это сильное заявление

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил отсутствие реакции команды на ситуацию с расистскими высказываниями Нельсона Пике.
«Мы были потрясены комментариями Нельсона. У нас был эпизод с молодым пилотом в конце прошлой недели, и мы предприняли решительные меры в отношении его расистского высказывания. Мы сразу же выгнали Юри из команды, после чего возникла ситуация с Пике.
Разрыв контракта с Юри — сильное заявление, мы ни в коем случае не миримся с расизмом и дискриминацией. Конечно, мы полностью поддерживаем Льюиса и считаем, что дела важнее, чем слова. Наши действия по отношению к Юри были, разумеется, драконовскими, но они согласуются с политикой команды.
Макс полностью поддерживает Льюиса. Он сам сказал на пресс-конференции об этом. Дело не в Льюисе, а в любой форме расизма и дискриминации. «Ред Булл» — молодая и инклюзивная команда с аналогичной фан-базой. Это важно для нас», — приводит слова Хорнера GPFans.
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