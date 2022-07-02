Карлос Сайнс прокомментировал первый поул в карьере
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании. Для испанца это стало первым поулом в карьере.
«Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что остались под дождём посмотреть квалификацию. Круг был хороший, хотя на траектории было много стоячей воды и было легко потерять круг. Мне удалось собрать круг — в нём не было ничего особенного, но этого хватило. У нас весь уикенд хороший темп, были проблемы в третьей тренировке, но мы их решили. Макс и Шарль, конечно, будут прессинговать, но я сделаю всё, что в моих силах», — рассказал Сайнс после финиша квалификации.
Вторым по итогам квалификации стал лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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