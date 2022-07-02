Расселл считает, что в гонке посуху «Мерседес» способен сразиться с «Ред Булл» и «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Великобритании.



«В первом сегменте я чувствовал себя очень хорошо, очень уверенно, но во втором сегменте стало слегка хуже, а в третьем у меня были проблемы с уверенностью в машине. Я допустил ошибку, и после этого было трудно отыграться. Всем было сложно, но я слегка расстроен, что не провёл более успешную сессию. Мы не ожидали, что будем сражаться за поул-позишен, но было возможно большее.



В третьей практике мы смотрелись очень сильно, был хороший темп посуху, так что было ощущение, что мы добились хорошего прогресса. Мы знаем, что в гоночном режиме наша машина намного быстрее, чем в квалификационном, так что посмотрим, чего сможем добиться завтра. Старт с восьмого места ставит нас в позицию догоняющих, так что нужно максимально быстро опередить машины средней группы. Мы считаем, что посуху и в гоночном режиме у нас есть машина, которая может сражаться с «Ред Булл» и «Феррари», так что выложимся завтра по максимуму», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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