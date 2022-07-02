Алонсо считает, что мог опередить «Мерседесы»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял седьмое место.
«Сегодня я мог оказаться выше. Жаль, что в финале квалификации я не смог выжать всё из машины. В финале я первым начал быстрый круг – он получился хорошим, но последний быстрый круг я начал с почти полностью разряженной батареей, из-за чего мне не удалось раскрыть весь потенциал болида. Думаю, я мог оказаться в первой пятёрке.
Мы не знаем, пойдёт завтра дождь или нет. Посмотрим, что удастся выжать из этой стартовой позиции. Машина была хорошо управляемой на мокрой трассе, и собранные данные показывают, что мы сделали хороший шаг вперёд в этот уикенд благодаря новинкам», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.
- 2 июля 2022
-
22:52
-
21:44
-
21:13
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:21
-
19:01
-
18:28
-
18:26
-
18:05
-
17:51
-
16:52
-
15:53
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:26
-
13:03
-
12:41
-
12:39
-
11:55
-
11:31
-
10:56
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
00:52
-
00:49
- 1 июля 2022
-
23:57