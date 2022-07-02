Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо считает, что мог опередить «Мерседесы»

Алонсо считает, что мог опередить «Мерседесы»
Комментарии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял седьмое место.

«Сегодня я мог оказаться выше. Жаль, что в финале квалификации я не смог выжать всё из машины. В финале я первым начал быстрый круг – он получился хорошим, но последний быстрый круг я начал с почти полностью разряженной батареей, из-за чего мне не удалось раскрыть весь потенциал болида. Думаю, я мог оказаться в первой пятёрке.

Мы не знаем, пойдёт завтра дождь или нет. Посмотрим, что удастся выжать из этой стартовой позиции. Машина была хорошо управляемой на мокрой трассе, и собранные данные показывают, что мы сделали хороший шаг вперёд в этот уикенд благодаря новинкам», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.

Веселье в Ф-1! Рента-драйвер на грани увольнения попал в десятку, у Сайнса — первый поул Веселье в Ф-1! Рента-драйвер на грани увольнения попал в десятку, у Сайнса — первый поул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022