Алонсо считает, что мог опередить «Мерседесы»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял седьмое место.



«Сегодня я мог оказаться выше. Жаль, что в финале квалификации я не смог выжать всё из машины. В финале я первым начал быстрый круг – он получился хорошим, но последний быстрый круг я начал с почти полностью разряженной батареей, из-за чего мне не удалось раскрыть весь потенциал болида. Думаю, я мог оказаться в первой пятёрке.



Мы не знаем, пойдёт завтра дождь или нет. Посмотрим, что удастся выжать из этой стартовой позиции. Машина была хорошо управляемой на мокрой трассе, и собранные данные показывают, что мы сделали хороший шаг вперёд в этот уикенд благодаря новинкам», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.