Марко: ошибка Леклера стоила Ферстаппену поула

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что ошибка пилота «Феррари» Шарля Леклера стоила Максу Ферстаппену поула в квалификации Гран-при Великобритании.



«Мы доминировали, а затем возникла ситуация с жёлтыми флагами, из-за чего Максу пришлось сбрасывать скорость. Сегодня эта потеря времени стоила нам поула.



Вы доминируете, а затем происходит что-то подобное, это неприятно. Проблема ещё и в том, что обгонять здесь сложно. Но наши пилоты стартуют вторым и четвёртым, так что с тактической, стратегической точки зрения мы ещё многое сможем сделать. Думаю, наш гоночный темп будет лучше», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Шумахера Кевин Магнуссен занял 17-ю позицию.