«Гало» снова спасла жизнь». Эксперты отреагировали на аварию в гонке Формулы-2

Известные журналисты и эксперты Скотт Митчелл и Уилл Бакстон высказались об аварии, которая произошла во время основной гонки Формулы-2 в Сильверстоуне. Участниками инцидента стали пилоты Рой Ниссани и Деннис Хаугер.
Хаугер пытался пойти в атаку, а Ниссани, отбивая её, выдавливал Денниса. В результате Хаугера закрутило, и его болид по прямой пролетел шикану, врезавшись в Ниссани, который в этот момент её проезжал. При этом автомобиль Хаугера взлетел и днищем врезался в «гало» Роя. Гонщики выбыли из борьбы и, к счастью, не пострадали.
«Гало» спасла Ниссани жизнь. При этом он сам полностью виноват в этом инциденте. Да, болид Хаугера так запустил бордюр, но он не спроектирован на удар с этой стороны, потому что машины нельзя так выдавливать в зоне торможения. Думаю, за такое грозит дисквалификация на гонку. Я не хочу отвлекать внимание от серьёзности инцидента, но если мы говорим о необходимых выводах, то нужно улучшать стандарты пилотирования, да и сами бордюры-«сосиски» являются проблемой», — написал Митчелл в своих социальных сетях.
«Глупый сосисочный бордюр создал ужасный инцидент в Ф-2. А «гало» снова спасла жизнь. Без сомнений, Ниссани — создатель всего этого, с его стороны был очень плохой пилотаж. «Гало» снова доказала свою ценность, «сосиски» — свою опасность», — добавил Бакстон.
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