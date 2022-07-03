Виновника опаснейшей аварии в гонке Формулы-2 жёстко оштрафовали

Пилот Формулы-2, француз Рой Ниссани подвергся наказанию за аварию, произошедшую сегодня, 3 июля, во время основной гонки в Сильверстоуне (Великобритания).

Напомним, Ниссани защищался от атаки норвежца Денниса Хаугера, в результате чего болид последнего по прямой пролетел шикану, врезавшись в Ниссани, который в этот момент её проезжал. Гонщики выбыли из борьбы и, к счастью, не пострадали.

Ниссани оштрафован на пять позиций на стартовой решётке следующей гонки, а также получил три штрафных балла. Победителем же гонки в Сильверстоуне стал американец Логан Сарджент.

Формула-2. Сильверстоун. Основная гонка:

1. Логан Сарджент (Carlin) — 29 кругов.

2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +1,6.

3. Лиам Лоусон (Carlin) +8,9.