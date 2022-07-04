Вольф: если бы не машина безопасности, то Хэмилтон выиграл бы гонку
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Великобритании, где Льюис Хэмилтон показал третий результат.
«Сегодня машина показала неплохие результаты. У нас были шансы выиграть гонку, это обнадёживает. После рестарта мы немного потеряли импульс, но у нас почти не было подпрыгиваний и держался хороший темп на жёстких и средних шинах.
Думаю, что без машины безопасности Хэмилтон, вероятнее всего, выиграл бы гонку. В конце гонки Перес и Сайнс смогли выйти вперёд, но всё в порядке. Самое обнадёживающее — то, что у нас была машина, которая способна конкурировать в гонках», — цитирует Вольфа Planet F1.
Напомним, что Джордж Расселл, другой пилот «Мерседеса», был вынужден сойти с дистанции после аварии на старте гонки.
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