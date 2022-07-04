Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: если бы не машина безопасности, то Хэмилтон выиграл бы гонку

Вольф: если бы не машина безопасности, то Хэмилтон выиграл бы гонку
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Великобритании, где Льюис Хэмилтон показал третий результат.

«Сегодня машина показала неплохие результаты. У нас были шансы выиграть гонку, это обнадёживает. После рестарта мы немного потеряли импульс, но у нас почти не было подпрыгиваний и держался хороший темп на жёстких и средних шинах.

Думаю, что без машины безопасности Хэмилтон, вероятнее всего, выиграл бы гонку. В конце гонки Перес и Сайнс смогли выйти вперёд, но всё в порядке. Самое обнадёживающее — то, что у нас была машина, которая способна конкурировать в гонках», — цитирует Вольфа Planet F1.

Напомним, что Джордж Расселл, другой пилот «Мерседеса», был вынужден сойти с дистанции после аварии на старте гонки.

Новость по теме
Хэмилтон привёл поведение Леклера в пример Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022